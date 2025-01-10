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Dünya

Kremlin resmen açıkladı: Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Kremlin resmen açıkladı: Putin, Trump ile görüşmeye hazır
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

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