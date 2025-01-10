<p>Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.</p><p>Ayrıntılar geliyor...</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/10/trump-putinle-gorusmeyi-a-465_2-43.jpg'/>Trump: Putin'le görüşmeyi ayarlıyoruz<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/karadenizde-petrol-sizint-747_2-43.jpg'/>Putin çalışmaları eleştirdi<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/09/moskovadan-erivana-kirmiz-605_2-43.jpg'/>Moskova'dan Erivan'a kırmızı çizgi: İkisine üye olmanız mümkün değil