Putin'in verdiği örnek tepki topladı: Sırbistan'ı sırtından bıçakladı

Ülkede iktidara yakın gazeteler, Putin'in Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Donbas için Kosova'nın bağımsızlığını örnek göstermesini sert bir dille eleştirdi.

Bazı yerel gazetelerde konuyla ilgili haberlere, "Putin Kosova üzerine oynuyor", "Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı", "Donbas için Kosova'yı sattı", "Kartlar açıldı, sadece menfaat", "Saraybosna, Priştine ve Zagreb'de kutlamalar" başlıkları atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Guterres'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "işgal" olarak tanımlaması üzerine Uluslararası Adalet Divanının "toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" maddesine atıfta bulunmuştu.

Putin, Kosova'nın bağımsızlığını Batılı ülkelerin tanıdığını ve bunun uluslararası mahkemenin kararı olduğunu belirterek, Kosova'nın Donbas'a örnek teşkil ettiğini söylemişti.

- SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC'İN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TAVRI

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan tasarılara destek vermiş ancak AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına katılmayı reddetmişti.

Vucic, yerel TV Pink kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı hakkında şahsi görüşlerinin, Sırbistan devletinin resmi görüşünden farklı olduğunu, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığını ve yaptırım uygulamanın Sırbistan'ın ilkelerine mal olacağını ifade etmişti.