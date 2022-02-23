Diriliş Postası 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:04 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:06

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'yu bahane ederek başlattığı Rus yayılmacılığına hız verdi. 2014'te Ukrayna'dan kopardığı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan ve bölgeye sözde barış gücü konuşlandırarak işgali pekiştiren Putin'in yeni hedefi liman kenti Odessa.

ABD ve İngiltere'nin haftalardır NATO üzerinden sıkıştırdığı Rusya beklenen adımı attı. Güvenlik Konseyi'ni toplayarak, 2014'te Ukrayna'dan kopardığı sözde Donetsk ve Lugansk bölgelerinde kurulan sözde yönetimleri tanıma kararı alan Putin yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Putin'in resmen tanıdığı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden (LHC) gelen açıklamalar, ilhakın Luhansk ve Donetsk ile kalmayacağını da gösteriyor. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, 1995 ile 2004 yılları arasında doğanların silah altına alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Diriliş Postası'nda yer alan habere göre, Bölgeden gelen haberler ilerleyen zamanda Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin daha da ileri gidebileceğini gösteriyor. Bazı uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesinin yönetim anlamda kaosa yol açacağını ama aşamalı bir işgalin yapılacağını öne sürdü. Uzmanlara göre, 2014'te Kırım'ı işgal ederek Sivastopol Limanı'nı kontrol altına alan ve Kırım'ı Karadeniz Filosu'nun karargâhı haline getiren Putin, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu liman şehri Odessa'yı da ele geçirerek Karadeniz'deki gücünü pekiştirmek istiyor.

TÜRKİYE'NİN TAVRI MORAL OLDU

Öte yandan Tükiye'nin "Rusya'nın aldığı kararı tanımıyoruz" açıklaması Ukrayna tarafında gündeme oturdu. Başta Ukrayna Devlet Televizyonu olmak üzere birçok TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye dışişleri tarafından yapılan açıklamaları "Son dakika gelişmesi" olarak duyurdu. Türkiye'den gelen açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirten Ukrayna kamuoyu, Türkiye'nin bu tavrının Rusya karşısında kendilerine moral verdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü Twitter'dan duyusan Cumhurbaşkanı Zelenski ise Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Zelenski paylaşımında "Rusya'nın son provokatif kararları konusunda Ukrayna'nın tutumunu desteklediği için Türkiye'ye şükranlarını iletti" ifadelerine yer verdi.

KIRIM TÜRKLERİ GURURLANDI

Kendisi de bir Kırım Türkü olan, Ukrayna'nın önemli gazetecilerden Gulsum Khalilova, Diriliş Postası'na yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen açıklamaların Kırım Türkleri için sevindirici olduğunu söyledi. "Türkiye'nin açıklaması Ukrayna'da yaşayan Kırım Türklerini çok mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" diyen Halilova, "Türkiye'nin bu tavrı bizim için çok önemlidir, nitekim sabahtan beri Ukrayna kamuoyu bu Türkiye'nin tavrını konuşuyor' değerlendirmesi yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin Rusya'ya karşı aldığı tavrın takdir edildiği vurgulandı.