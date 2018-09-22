PYD’den Batı’ya DEAŞ şantajı

Suriye’de sözde DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PYD/PKK’ya ordu kurup her türlü desteği sunan Batılı ülkeler, terörle kurdukları ittifakın bedelini ödemeye hazırlanıyor. PYD’nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Avrupalı ortaklarına, kendi vatandaşları olan DEAŞ’lı militanları iade edeceklerini duyurdu. Fransız AFP haber ajansına konuşan SDG’nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Omar, Avrupa’dan yeterli silah desteği alamadıklarını belirtti ve yakaladıkları DEAŞ’lı teröristleri geldikleri Batılı ülkelere geri yollayabileceklerini söyledi.

YARGILANMAYACAKLAR

SDG’nin elinde 44 ülkeden yaklaşık 520 yabancı DEAŞ’lı ve 550 kadın ile yaklaşık bin 200 çocuktan oluşan aile üyelerinin bulunduğunu vurgulayan Omar, “Bu tek başımıza taşıyamayacağımız ağır bir yük. DEAŞ’la mücadelede Batı yeterli askeri desteği sunmuyor. Hiçbir DEAŞ üyesini yargı önüne çıkarmayacağız. Diğer hükümetler nezdinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ve vatandaşlarını geri almaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. AFP’nin haberinde terör örgütünün, DEAŞ’lıların iadesine başladığı ve ilk olarak Kamışlı’da tutulan Sudanlı bir kadın ve bir aylık bebeğini Sudanlı bir diplomata teslim ettiği bildirildi.

1 AYDA BİN 500 TIR

Batılı ülkelerin PYD’li teröristlerin DEAŞ kararından rahatsızlık duyduğu belirtilirken, ABD ise YPG işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ediyor. AA’nın haberine göre, Pentagon son bir ayda yaklaşık bin 500 tır askeri mühimmatı Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından, gece geç saatlerde teröristlere teslim etti. Sevkiyatlarda, zırhlı araç, hafif piyade mühimmatı, ağır silahlar ve iş makineleri yer aldığı öğrenilirken, tırların bir birçoğunun Deyr ez-Zor’da DEAŞ’la çatışacağı bahanesiyle YPG kamplarına gittiği kaydedildi.