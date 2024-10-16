PYD'nin elebaşları IKBY seçimlerinde KYB'ye oy istedi!

PKK/PYD'nin sözde siyasi uzantısı PYD'nin elebaşlarından Pervin Yusuf ve Garip Huso, seçimlerde KYB'ye oy verilmesini isteyerek, "Tüm gücümüzle YNK (KYB) adaylarını destekliyoruz. Bafel Talabani'ye destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın Kandil örgütlenmesindeki elebaşlardan Mustafa Karasu da benzer açıklamalar yapmıştı.
Bafel Talabani KYB yönetimini ele geçirdikten sonra terör örgütü PKK'nın Süleymaniye yapılanması ile Suriye'deki yapılanmasına desteğini artırmasıyla dikkatleri çekmişti.
IKBY'de 20 Ekim'de parlamento seçimleri düzenlenecek.