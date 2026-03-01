İSTANBUL 9°C / 3°C
Dünya

Pyongyang'dan Rusya'ya dev sevkiyat: Askerler ve silahlar yolda

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Moskova'ya yaklaşık 33 bin konteyner silah ve askeri malzeme sevk ettiğini iddia etti.

1 Mart 2026 Pazar 10:36
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansınca (DIA) hazırlanan raporda Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve askeri malzeme gönderdiği öne sürüldü.

Rusya'ya sevk edilen yaklaşık 33 bin konteynerin içinde 15 milyon civarında top mermisinin yanı sıra tanksavar füzeleri ve kısa menzilli balistik füzeler gibi çeşitli silahların da yer aldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin nakliyatlar için Rajin Tersanesi'ni kullandığı tahmin ediliyor.

DIA, 2025'te de Kuzey Kore'nin, Rusya'ya yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiğini öne sürmüştü.

- MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

