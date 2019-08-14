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Rabia Meydanı boşaltıldığından bu yana 60 bin kişi zindanlara atıldı

İhvan Genel Sekreteri Hüseyin, Rabia ve Nahda meydanlarının silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013’ten bu yana 60 bin insanın zindanlara atıldığını söyledi.

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Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabia ve Nahda meydanlarının silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013’ten bu yana 60 bin insanın zindanlara atıldığını belirterek, "Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılması, modern Mısır tarihinde meşru haklarını isteyen insanlara karşı yapılmış bir katliamdır." dedi.
 
Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının 6. yılı dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen konferansta konuşan Hüseyin, Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının modern Mısır tarihinde meşru haklarını isteyen insanlara karşı yapılmış bir katliam olduğunu söyledi.
 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından katliamı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını hatırlatan Hüseyin, Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının ardından 60 bin insanın zindanlara atıldığını ve haklarında yalan iddialarla davalar açıldığını söyledi.
 
Mısır’ın demokratik yollardan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin tıbbi ihmaller neticesinde şehit olduğunu dile getiren Hüseyin, "Bu ne çirkin bir siyasi rekabet ve ne ahlaksız bir intikam anlayışıdır." ifadesini kullandı.
 
Hüseyin, Mısır’ın içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve sosyal krizler nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin fazla devam edemeyeceğini öngördüğünü belirtti.
 
Ne olmuştu?
 
Mısır’ın demokratik yollardan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından darbe karşıtları ve meşruiyet taraftarları, başkent Kahire’deki Rabia Meydanı’nda oturma eylemi başlattı.
 
Mısır güvenlik güçleri, yaklaşık bir buçuk ay süren eylemi sonlandırmak için 14 Ağustos 2013 sabahı saat 06.30'da Rabia Meydanı'na dört koldan müdahale etti.
 
Polis ve ordunun ortaklaşa müdahalesinde Nil'in batı yakasında yer alan Kahire Üniversitesinin önündeki Nahda Meydanı da vardı. Buraya da aynı anda baskın yapıldı.
 
Akşama kadar devam eden baskında polis mavzerleri ve buldozerler kullanıldı. Ayrıca keskin nişancılar da işaretlenen bazı kişileri vurdu.
 
İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-Biltaci'nin 17 yaşındaki kızı Esma el-Biltaci de bu şekilde şehit edildi. Fötr şapkalı bir kişinin Esma'yı sarı çantayla işaretlemesi, keskin nişancının tetiğe basmasının ardından bölgeden uzaklaşması kamera kayıtlarına yansıdı.
 
Resmi verilere göre, Rabia Meydanı’nın boşaltılması esnasında 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetti, iki bine yakın kişi yaralandı. Aynı gün 800 eylemci gözaltına alındı.

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