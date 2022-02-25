Rafael Mariano Grossi'den Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin açıklama

AA 25 Şubat 2022 Cuma 03:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 03:01

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada Başkan Grossi'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, UAEA'nın Ukrayna'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiği ve ülkenin nükleer tesislerini riske atabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması için azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ajansın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Grossi, nükleer santrallerin ve nükleerle ilgili diğer tesislerin emniyeti ve güvenliğine özel olarak odaklanıldığını aktardı.

Grossi, Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin Ukraynalı muhataplarından edindiği bilgilere de değinerek, söz konusu tesis ve bulunduğu alanın "tanımlanamayan askeri güçler tarafından ele geçirildiğini", tesislerde herhangi bir can kaybı ya da zararın meydana gelmediği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktardı.

- Çernobil'deki tesislerin güvenliği

Başkan Grossi, "O (Çernobil) bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamaması hayati önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

Ukraynalı yetkililerle düzenli bir şekilde görüştüklerini belirten Grossi, "Barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırı ve tehdidin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve Ajansın tüzüğünün ihlalini teşkil ettiğini" içeren bir kararın alındığını hatırlattı.

