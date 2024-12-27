36 adet için resmen duyuruldu! Rafale jetinde devrim

Hindistan Hava Kuvvetleri Fransa'dan satın aldığı 36 adet Rafale jetin için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Hindistan filodaki Rafale jetlerinde kullanılan Meteor füzelerinin yerine kendi geliştirdiği Astra Mk1 füzesini entegre etmeyi planlıyor. Meteor füzesinin Fransa merkezli bir şirket tarafından geliştirildiği biliniyor.

36 ADET RAFALE JETİNDE YENİ AŞAMA! METEOR FÜZELERİNE VEDA EDİYORLAR

Astra Mk1 füzesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi. Söz konusu füzeler Fransız MICA füzelerinin yerini almak üzere tasarlandı. Astra Mk1 füzesi, Meteor füzeleriyle donatılmış Rafale savaş uçakları için maliyet açısından etkili bir alternatif sunacak. Ayrıca bu geliştirme ekonomik avantajlarının ötesinde, Hindistan'ın teknolojik öz güvenini artırırken Rafale'nin operasyonel esnekliğini optimize etmeyi amaçlıyor.

Hindistan'ın Dassault Aviation tarafından geliştirilen 36 Rafale uçağı olduğu binliyor. Hindistan'ın söz konusu uçakları tek kişilik Rafale EH ve çift kişilik Rafale DH modellerini kullanıyor. 2020 ile 2022 arasında Hindistan'a teslim edilen Rafale jetlerinin RBE2 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı, SPECTRA elektronik harp sistemi ile koruma ve ateş gücü sağlayan Meteor hava-hava füzelerini taşıma yeteneği gibi son teknoloji özelliklere sahip F3-R standardına göre yapılandı.

26 ADET RAFALE M UÇAĞI PLANLIYORLAR

Ayrıca Hindistan Donanması, siparişin Ocak 2025'e kadar verilmesi beklenen INS Vikrant uçak gemisini donatmak için 26 Rafale M uçağı edinmeyi planlıyor. Bu uçaklar, Hindistan'ın güç projeksiyon yeteneklerini geliştirerek deniz platformlarından operasyonlara olanak tanıyacak.

Belçika merkezli Army Recognition dergisi Hindistan'ın 36 adet Rafale jetine yapacağı entegrasyonu gündemine aldı. Belçika basını Astra Mk1'in Hindistan'ın 36 adet jetine entegre edilmesini "Önemli bir stratejik adım teşkil ediyor" diye duyurdu.

Haberde, "Yurt içinde geliştirilen füze, IAF'ın silahlanmada kendi kendine yeterliliğini artırmasını ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmasını sağlayacak. Bu entegrasyon ayrıca silahlanma seçiminde daha fazla esneklik sunacak ve böylece Rafale filosunun operasyonel etkinliğini artıracak." denildi.

Haberini "Temmuz 2023'te Hindistan, donanması için 26 ek Rafale M uçağı tedarik etme niyetini dile getirerek ikili savunma iş birliğini daha da güçlendirdi." diye okuyucularına aktaran Avrupa basını, "Bu ortaklık, ticari işlemlerin ötesine geçerek ortak askeri tatbikatları ve işbirlikli teknolojik geliştirmeyi de kapsayarak, iki ülke arasındaki güçlü stratejik ilişkinin altını çiziyor." dedi.

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