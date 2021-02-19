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Dünya

Fransız savaş jeti korkulu anlar yaşattı: Köy karanlığa gömüldü

Fransa'da savaş jeti alçaktan uçuş sırasında elektrik hatlarını kopardı, yangın çıkardı. Bir köy saatlerce elektriksiz kaldı. Olaya şahit olan köylüler elektrik hatlarının koparacak kadar alçalan jet yüzünden korkulu anlar yaşadı.

19 Şubat 2021 Cuma 13:49 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 14:30
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Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Rafale savaş uçağı alçak irtifa eğitim uçuşuna çıktı. Manosque yakınlarındaki küçük Le Castellet köyü semalarında jetlerden biri o kadar alçaldı ki, elektrik hatlarını kopardı geçti.

Kopan kablolar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Köye giden enerji kaynakları kesildi. Köylüler saatlerce elektriksiz kaldı.

BBC'de yer alan habere göre, olaya şahit olan köylüler elektrik hatlarının koparacak kadar alçalan jet yüzünden korkulu anlar yaşadı.

Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

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