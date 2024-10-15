Rafale jetlerinde beklenen son! Tüm Avrupa bunu konuşuyor

Savunma sanayi haberleri yayınlayan ABD merkezli The National Interest, Fransa'nın Ukrayna'ya vermeyi planladığı uçakları gündemine adı. ABD basını, Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu'nun Ukrayna'ya Rafale jetleri yerine Dassault Mirage 2000-5 çok amaçlı avcı uçağı vereceğini açıkladığını bildirdi.

RAFALE JETLERİ YERİNE MİRAGE 2000-5 GELİYOR

Fransa, Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu'nun teyit ettiği üzere, 2025'in ilk yarısında Ukrayna'ya Dassault Mirage 2000-5 çok amaçlı savaş uçakları tedarik edecek. Fransız Hava Kuvvetleri, Kiev'in ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak şekilde uçakların havadan yere muharebe kabiliyetlerini ve elektronik harp (EW) sistemlerini geliştirmek için modifiye ediyor.

Haberde Lecornu'nun Ukrayna'ya Rafale jeti gönderilmesine karşı çıktığı yazıldı. Lecornu'nun bu kararının Fransız Hava Kuvvetleri'nin filo genişlemesine de engel olduğu aktarıldı. Ayrıca Ukrayna'ya Mirage 2000-5'lerin teslimatının, Fransa'da gerçekleşecek olan Ukrayna'nın pilot eğitimine bağlı olduğu bildirildi.

Söz konusu Mirage 2000-5'lerin, Rusya ile devam eden çatışma ortamında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne destek sağlayacağı yazıldı.

UKRAYNA İÇİN İYİ HABER

Haberde ayrıca, "Ukrayna, geçen hafta Fransa'nın, önümüzdeki yılın ilk yarısında Kiev'e açıklanmayan sayıda Dassault Mirage 2000-5 çok amaçlı savaş uçağı sağlayacağı bir planla ilerlediği bildirildiğinde çok ihtiyaç duyduğu iyi haberi aldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu'nun, uçağın Kiev'in ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak şekilde modifiye edileceğini doğruladığı belirtildi.

MACRON FRANSIZ BAKANA KARŞI ÇIKMIŞTI

Ancak pazartesi günü yapılan açıklamada, Lecornu'nun çok amaçlı savaş uçaklarının transferini desteklerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha yetenekli çok amaçlı Dassault Rafale uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesini öngören ilk teklifine şiddetle karşı çıktığı bildirilmişti.

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