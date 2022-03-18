Rafale'ye karşı J-10C hamlesi! Pakistan harekete geçti

AA 18 Mart 2022 Cuma 11:11 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:11

Uzun süredir Çin'den satın alınması gündemde olan J-10C savaş uçakları, 11 Mart'ta Pakistan Hava Kuvvetlerinin (PAF) envanterine dahil edildi.

Çin ile yapılan anlaşmada kaç uçak satın alındığına ve bunların ne kadarının envantere katıldığına dair net bir bilgi yok. Öte yandan anlaşma maliyeti de kamuoyuyla paylaşılmadı. Pakistanlı yetkililer daha önce 25 savaş uçağının alınacağını belirtmişti.

Uzmanlar Pakistan'ın Çin'den J-10C savaş uçakları almasını, Hindistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçakları tedarik etmesine bir cevap olarak yorumluyor. Bununla birlikte bazı analistler, J-10C'lerin satın alımının uzun süredir gündemde olduğunu ve bunun Hindistan'a bir cevap verme mahiyeti taşımadığını belirtiyor.

Pakistan'ın savaş uçağı üretimi için çeşitli girişimler başlattığını ancak bunun uzun yıllar alacağını vurgulayan uzmanlar, bölgedeki jeopolitik ve jeostratejik durum sebebiyle İslamabad'ın hava kapasitesini yeni sistemlerle donatmaya çalıştığına işaret etti.

Halihazırda elinde "F-16, JF-17 Thunder Block I-II, Mirage III" gibi savaş uçakları olan İslamabad'ın, J-10C'lerin satın alınmasıyla daha üstün kapasiteli savaş uçaklarına sahip olmak istediği belirtiliyor.

Pakistan en son 2014'te, 41 F-16'sını modernize ettirmişti. İslamabad'ın, 2016'da Washington yönetiminden F-16 alım isteği ABD Senatosu'nun engeline takılmıştı. Bunun üzerine elindeki F-16'ları modernize ettirmek için yapılan görüşmelerden de bir netice çıkmamıştı.

- "KAPASİTE BOŞLUĞU DOLACAK" VURGUSU

Pakistan Hava Kuvvetlerinden emekli subaylar, J-10C'lerin özellikleri ve bunun ülkenin hava gücü kapasitesini ne derecede etkileyeceğine dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Emekli Tümgeneral ve askeri analist Şahzad Çaudri, J-10C'lerin PAF'nin yüksek irtifa, uzun menzil, güçlü ve ölümcül hava angajmanı için kapasite boşluğunu dolduracağına işaret ederek, bu uçakların mevcut tehditlere karşı kritik ilk atış kabiliyetini sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Albay Sultan Muhammed Hali de Pakistan'ın Çin'den J-10C tedarik etmesinin, Hindistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçağı alımına bir tepki olmadığını değerlendirerek, 2015'ten bu yana ülkenin yeni savaş uçağı alımı arayışının sürdüğünü hatırlattı.

Hali, J-10C'lerin AESA radara ve PL-15 uzun menzilli havadan havaya füze gibi daha gelişmiş silahlara sahip olduğunu belirterek, "J-10C, (Hindistan'ın Fransa'dan tedarik ettiği) Rafale savaş uçağına yakın performans gösteriyor ve Pakistan Hava Kuvvetleri filosundaki mevcut uçaklara karşı üstünlük sağlıyor." dedi.

- HİNT HAVA KUVVETLERİ SAYISAL OLARAK ÜSTÜN

Sayısal olarak Hindistan Hava Kuvvetlerinin (IAF) Pakistan'a karşı daima üstün bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Hali, Hint Hava Kuvvetlerinin 170 binin üzerinde personel ve 1500 uçakla ABD, Rusya ve Çin'in ardından dünyada dördüncü sırada geldiğine işaret etti.

Hali, bununla birlikte Hindistan'ın uçak başına 1,5 pilot oranına sahip olduğunu belirterek, Pakistan'da ise bu oranın uçak başına 2,5 pilota denk geldiğine işaret etti.

Hindistan'ın uçak filosunun 1970'ten bu yana en düşük noktada olduğunu kaydeden Hali, IAF'ın 28 uçak filosunun bulunduğunu anımsattı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) 2021 verilerine göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin 70 binin üzerinde personeli ve 970'in üzerinde uçağı bulunuyor.

- RAFALE İLE J-10C KARŞILAŞTIRMASI

Hali, Hindistan'ın Fransa'dan tedarik ettiği Rafale'nin 15,27 metre uzunluğunda ve 10,8 metre kanat açıklığına sahip olduğunu, J-10C'nin ise 15,49 metre uzunluğa ve 9,75 metre kanat açıklığının bulunduğunu aktardı.

İtiş, ağırlık ve menzil açısından J-10C'nin boş ağırlığının 8 bin 850 kilogram, Rafale'nin ise 9 bin 850 kilogram olduğuna işaret eden Hali, Rafale'nin boş durumda her ne kadar 1 ton daha ağır olsa da iki motordan gelen daha büyük bir itiş gücüne sahip olduğunu söyledi.

Hali, Rafale'nin 3 bin 700 kilometre menzile sahip olduğunu ve J-10C'nin 1850 kilometre menzili bulunduğunu belirterek, bununla birlikte J-10C'nin saatte 2 bin 400 kilometre hıza ulaştığını, Rafale'nin ise maksimum 1912 kilometre hıza erişebildiğini dile getirdi.

J-10C'nin hız, tırmanış oranı ve operasyonel irtifa açısından Rafale'den daha üstün olduğu değerlendirmesinde bulunan Hali, "J-10C'nin maksimum kalkış ağırlığı 19,3 ton. Bu, Pakistan'ın elindeki F-16 ve JF-17 savaş uçaklarından çok daha iyi. Ancak J-10C, Rafale'nin 24,5 ton kalkış ağırlığının altında." dedi.