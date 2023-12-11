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Dünya

Ragbi maçında skandal! Filistin bayrağını Yunan bayrağıyla sansürlediler

Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, Yunanistan ile Hollanda arasında oynanan kadınlar ragbi maçı öncesi, Yunanistan milli oyuncusu Eleftheria Angeli'nin grup fotoğrafında açtığı Filistin bayrağını sansürledi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Ragbi maçında skandal! Filistin bayrağını Yunan bayrağıyla sansürlediler
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Fotoğrafçı Vagelis Stefanu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, cumartesi günü Atina'da oynanan Yunanistan-Hollanda maçı öncesi çektiği fotoğrafın tahrif edildiğini belirtti.

Stefanu, "Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, bir oyuncunun açtığı Filistin bayrağını silip üzerini Yunan bayrağıyla kapattı ve oyuncuya yaptırım tehdidinde bulundu. Bu, hem milli takım oyuncularına hem de taraftarlara yapılmış bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Bu tür davranışları "küçük siyasi oyunlar" olarak değerlendiren Stefanu, Yunan sporunun bu sebeplerden ötürü gerilediğini ifade etti.

Federasyonun bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepki çekti.

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