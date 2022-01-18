Rajapaksa'dan insan haklarında reform sözü

AA 18 Ocak 2022 Salı 14:51 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 14:51

Rajapaksa, parlamentonda yaptığı konuşmada, "Irkçılığı reddediyoruz. Hükümetin istediği, vatandaşlarının onurunu ve haklarını eşit şekilde korumaktır. Bu nedenle siyasi kazanımlar için hala insanları birbirine düşman eden siyasileri bunu yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." dedi.

Uluslararası toplumdan insan hakları konusunda öneriler almak istediğini ifade eden Rajapaksa, bu alanda reform yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Rajapaksa, 1979 yılından beri yürürlükte olan ve yargılanmadan uzun süreli gözaltına izin veren terörle mücadele yasasında reforma gideceklerini dile getirdi.

Bu ülkedeki toplumun tüm kesimlerinin neredeyse 30 yıl terörizm nedeniyle acı çektiğini belirten Rajapaksa, "2009'da ülkeye barışı geri getirerek bu durumu sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

Rajapaksa, "Biz uluslararası yasalara ve sözleşmelere saygılıyız. İnsan hakları konusunda geçmişteki yanlış algıları düzeltmemiz gerekiyor. Görev sürem boyunca hükümet hiçbir insan hak ihlalini desteklemedi." dedi.

- SRİ LANKA'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

- İÇ SAVAŞIN KRİTİK İSMİ OLARAK İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE SUÇLANIYOR

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015'te savunma bakanlığı görevindeydi.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde, Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu, sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.