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Dünya

Rakka'da öğretmenler PKK/YPG'yi protesto için iş bıraktı

Suriye'nin Rakka kentinin kuzey kırsalındaki en büyük 2 okulun öğretmenleri, terör örgütü YPG/PKK'nın son dönemde öğretmenleri zorla silah altına almasını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 14:49
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın kuzey kırsalındaki Mazraat'ul Yermuk İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve öğrenciler, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu bölgelerdeki öğretmenleri zorla silah altına almasını protesto etti.

Söz konusu okullardaki öğretmenler kendi aralarında anlaşarak derslere girmezken, öğrenciler de onlara destek verdi.

Rakka'nın kuzey kırsalındaki en büyük okullardan olan Mazraat'ul Yermuk'ta yüzlerce öğrenci ders görüyor.

Öte yandan, Suriyeli aktivistler, örgütün öğretmenleri zorla silah altına almasına karşı Rakka'daki öğretmenleri yarın gösteri yapmaya davet etti.

- ÖĞRETMENLERİN ALIKONMASI

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın 1 Ocak-15 Şubat'ta Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu duyurmuştu.

Ağın raporunda, bu sürede, terör örgütünün söz konusu illerde saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine de yer verilmişti.

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