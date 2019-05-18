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Rakka'da medyana gelen iki patlamada en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka'da medyana gelen iki patlamada en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Rakka kent merkezinde gece geç saatlerde YPG/PKK'lı teröristlerin kullandığı sözde asayiş binası ile sözde askeri polis merkezinde iki patlama medyana geldi.

Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılar sonucu en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Kaynaklar, terör örgütünün patlamaların ardından alarma geçerek saldırıların yaşandığı bölgelere kimseyi yaklaştırmadığını bildirdi.

Münbiç ilçesinde de önceki gün YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde patlama meydana gelmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

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