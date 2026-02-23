İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8323
  • EURO
    51,8379
  • ALTIN
    7234.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rakka'da silah sesleri: 1 Suriye askeri hayatını kaybetti
Dünya

Rakka'da silah sesleri: 1 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Rakka'da silah sesleri: 1 Suriye askeri hayatını kaybetti
ABONE OL

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Tel Abyad ilçesinde askeri kontrol noktasına saldırı düzenlediğini ve olayda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde ayrıca Deyrizor ilinin doğusundaki Elbasira bölgesinde kontrol noktasına açılan ateşin ardından bölgede arama tarama çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Suriye'de 21 Şubat'ta, Rakka'nın kuzeyindeki El-Vasıta köyünde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda biri asker, 2 kişi ölmüştü.

Saldırıyı, Suriye güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapan terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

  • askeri kontrol noktası
  • silahlı saldırı
  • Tel Abyad

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.