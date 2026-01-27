Rakka'da terör temizliği: Uzlaşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Suriye hükümeti, günler öncesinde Rakka kentini YPG terör örgütünden kurtardı. Terör örgütü YPG'nin işgali sırasında görev alan Suriyeliler için kentte bir uzlaşı merkezi açıldı. Rakka kentinde Suriye hükümetince açılan uzlaşı merkezinde yoğunluk sürüyor.

Suriye yönetimi, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esed rejimi döneminde görev alanlar için de benzer şekilde kimlik tespiti ve uzlaşı merkezleri açmıştı.

Rakka Valilik binasında açılan uzlaşı merkezindeki kuyruk dışarıya kadar uzanıyor.

Silahı bulunan kişiler içeride silahlarını Suriye yönetimine teslim ediyor, kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, içeride terör örgütü YPG işgali sırasında aldığı görevi beyan ediyor. Parmak izi ve fotoğraf çekimiyle uzlaşı işlemlerini tamamlayan Suriyelilere, üzerinde karekod bulunan bir evrak veriliyor. Bu sayede işlemini tamamlayan Suriyeliler Halep, Hama, Humus, Şam gibi uzak bölgelere dahi kontrol noktalarında bir sorun yaşamadan seyahat edebiliyor.

"AMAÇ YPG UNSURLARININ YASAL STATÜYE KAVUŞMASI"

Rakka Uzlaşı Merkezi Müdürü Mustafa İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada YPG unsurlarının silahı varsa bunları teslim ettiğini, ardından görevini beyan ettiğini belirterek, "Bunun yararı YPG unsurlarının hukuksuzluktan çıkıp burada meşru hükümet nezdinde yasal statüye kavuşması." dedi.

Rakka'da alınan bu bilgilerin merkezde toplanacağını aktaran İsa, terör örgütü YPG çatısı altında görev alanlara bu merkezlere gelip Suriye yönetimine kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

ARTIK NORMAL BİÇİMDE DOLAŞMAK İSTİYOR

Rakka sakini 29 yaşındaki İsmail Zeyd Salih, YPG işgali sırasında sözde "askeri polis" olarak görev aldığını ve kayıt yaptırmak için buraya geldiğini söyledi. Salih "bu sayede normal biçimde dolaşmak istediğini" dile getirdi.

Terör örgütü YPG'nin son günlerinde sözde liderliğinin burada bulunduğunu, "çekilmeyecekleri yönünde karar aldıklarını" belirten Salih, Suriye ordusunun gelmesinin ardından ise silahlarını toplayıp kaçtıklarını kaydetti.

"BİZLER KÜRDÜZ AMA YPG BİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Suriye yönetiminin kurduğu merkezde işlemlerini tamamlayan 18 yaşındaki Esra, terör örgütü YPG idaresinde genel güvenlik işlerinde 17 yaşında iken büro görevi üstlendiğini belirtti. Esra, "geçim kaygısıyla bu işe girdiğini" söyledi.

Siyasi olarak görüşlerinin tarafsız olduğunu dile getiren Esra, uzlaşı için kayıt yaptırdıktan sonra rahat biçimde gezebileceğini tüm Suriye'nin artık bir olacağını ifade etti.

Esra, Kürt olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Araplar, YPG'de görev aldı. Güvenlik birimlerinde ofis işi üstlendim, ama bana maddi karşılığını vermediler. Ayrımcılık vardı, Arap veya Kürt iki kesimden de vardı." diye konuştu.

Yıllarca süren iç savaşın ardından artık ayrımcılığın son bulmasını istediğini vurgulayan Esra, "Bizler Kürdüz ama YPG bizi temsil etmiyor. Biz Kürtler böyle değiliz ama yüksek mevkilerdeki insanların, kişisel çıkarları ve cahil fikirleri nedeniyle bizlere böyle oldu. Mesajım herkese; basitçe hepimiz kardeş kalalım, mezhepçiliği ortadan kaldıralım." ifadesini kullandı.