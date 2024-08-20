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Dünya

Rakka'daki terörist toplantısında büyük ifşa! PKK/YPG'ye karşı bir devrim başlayabilir

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sivil yapılanmasının bir toplantısında Arap temsilcinin, Arap yöneticilerin rolünün göstermelik olduğunu anlatması, bölgenin Kandil Dağı'ndan gelen teröristler tarafından kontrol edildiğini bir kez daha gösterdi. Arap temsilci Ramazan, karar yetkisinin bir etnik grubun elinde olmasının, kendilerine 'eski senaryoyu (Beşşar Esed rejimi) hatırlattığını' belirterek, 'Sıfır noktasına geri dönmeyelim ve size karşı bir devrim başlamasın.' diye konuştu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 13:32 - Güncelleme:
Rakka'daki terörist toplantısında büyük ifşa! PKK/YPG'ye karşı bir devrim başlayabilir
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Suriye'deki gelişmeleri haberleştiren Kurdstreet News, PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'da, sözde sivil yönetimin bir toplantısında geçen diyalogları yayınladı.

Toplantıda konuşan Arap temsilci Muhammed Ramazan'ın, sözde sivil yapıların, "PKK kadroları tarafından kontrol edildiğini" anlattığı görülüyor.

Ramazan, örgütün tüm sözde sivil yapılanmalarında eş başkanlık sistemi uygulandığı ve burada yer alan Arap yöneticilerin rolünün göstermelik olduğunu ifade ederek, durumlarını "vazo"ya benzetti.

Arap temsilci, "Her kurum ve hizmet idaresinde, Kürt kardeşlerden resmi sıfatı veya görevi olmayan bir Kadrocu (PKK Kandil kadrosu) var. Tüzük ve yasalara dayanmaksızın tüm yetkilileri elinde tutuyor." ifadelerini kullandı.

Arap temsilci Ramazan, karar yetkisinin bir etnik grubun elinde olmasının, kendilerine "eski senaryoyu (Beşşar Esed rejimi) hatırlattığını" belirterek, "Sıfır noktasına geri dönmeyelim ve size karşı bir devrim başlamasın." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde örgütün işgalindeki bölgede, PKK'nın Kandil'deki dağ kadrosundan geldiği bilinen teröristler için "Kadrocu" ifadesi kullanılıyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Kasım 2020'de Uluslararası Kriz Grubu'na yaptığı açıklamada, PKK tarafından eğitilmiş binlerce teröristin Suriye'ye geldiğini ve çoğunun burada kalarak sivil görünüme büründüğünü kabul etmişti.

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