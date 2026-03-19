  • Ramallah ve Nablus'ta baskın: Filistinlilere yönelik saldırılar tırmanıyor
Dünya

Ramallah ve Nablus'ta baskın: Filistinlilere yönelik saldırılar tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eş zamanlı saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı, bazı kişiler gözaltına alındı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Ramallah ve Nablus'ta baskın: Filistinlilere yönelik saldırılar tırmanıyor
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde İsrail askerleri şehir merkezine baskın düzenledi.

Bir reklam ajansına yapılan baskında iki Filistinli genç gözaltına alınırken, iş yerindeki eşyaların tahrip edildiği ve bazı baskı makinelerine el konulduğu aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Ramallah'ın Ebu Felah köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye düzenlediği saldırı ile eş zamanlı olarak İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün dışında bir aracı ateşe verdiği, ardından İsrail askerlerinin bölgeye girerek gençlerle çatıştığı belirtildi.

Olaylarda bazı Filistinlilerin kauçuk kaplı metal mermilerle, bazılarının ise göz yaşartıcı gazdan etkilenerek yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Nablus kentine bağlı Beyt İmrin köyünde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün kuzeyindeki evlere saldırdığı, ev sakinlerini darbettiği ve üzerlerine göz yaşartıcı gaz sıktığı bildirildi.

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA ARTAN SALDIRILAR

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

