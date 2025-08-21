İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9419
  • EURO
    47,6695
  • ALTIN
    4394.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ramallah'ta imzalar atıldı: Filistin'de 24 milyon dolarlık proje
Dünya

Ramallah'ta imzalar atıldı: Filistin'de 24 milyon dolarlık proje

Filistin ve Güney Kore, toplam 24 milyon dolar değerinde iki anlaşmaya imza attı. Projeler, Ramallah'ta teknoloji araştırma enstitüsünün kurulması ve Sebastia arkeolojik alanının korunmasını kapsıyor.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Ramallah'ta imzalar atıldı: Filistin'de 24 milyon dolarlık proje
ABONE OL

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Filistin Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Stephan Selame ve Yükseköğretim Bakanı Emced Berhem'in yanı sıra Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) Filistin Ofisi Direktörü Minjong Kim'in katıldığı belirtildi.

Anlaşmaların, Filistin'in yenilikçi teknoloji ve dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bulunan Sebastia Arkeolojik Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunması projelerini içerdiği kaydedildi.

2025-2031 yıllarında devam edecek ilk projeyle Ramallah'ta Filistin Yenilikçi Teknoloji Araştırma Enstitüsünün kurulması, bilimsel araştırma sisteminin güçlendirilmesi ve eğitim programları, doktora bursları, üniversiteler ve şirketlerle ortaklık yoluyla kalifiye insan kaynakları yetiştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

2025-2029 yıllarında devam edecek ikinci projeyle de Sebastia'nın kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli tarihi alanlarından Sebastia arkeolojik sit alanını kontrol altına alıp bölgede "Samaria" adını taşıyan bir park kurmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.