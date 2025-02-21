Ramaphosa: ABD'nin katılmaması dünyanın sonu değil

Ramaphosa, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda yaptığı basın toplantısında, ABD'nin G20'nin dışişleri ve maliye bakanları toplantısına katılmamasına değindi.

ABD yönetiminin G20 toplantılarına katılmama kararının kendilerine yönelik bir ambargo anlamı taşımadığına dikkati çeken Ramaphosa, "ABD ile iyi ilişkiler geliştirmekte kararlıyız ve halihazırda birçok ilişki kuruyoruz. Dışişleri Bakanı'nın (Marco Rubio) toplantıya katılmaması bir tren kazası değil, çünkü ABD G20'nin bir parçası ve hala burada temsil ediliyor." dedi.

Ramaphosa, "G20 ailesi bir araya gelip önemli konuları tartışabildiği ve bir bildirge yayınlayabildiği sürece bazı liderlerin katılmaması dünyanın sonu değil." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, arazi yasası konusunda iki ülke arasında yaşanan tartışma nedeniyle Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılmayacağını belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da yoğunluk nedeniyle 24-27 Şubat'ta Cape Town'da düzenlenecek Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılamayacağını duyurmuştu.

Güney Afrika, bu yıl ilk kez üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla yürütüyor.

