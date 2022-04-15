Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darbetti.

Kudüs Mahkum Aileleri Komitesi Başkanı Amjad Ebu Asab, İsrail güçleri tarafından yaklaşık 400 Filistinlinin gözaltına alındığını, en az 150 Filistinlinin ise yaralandığını söyledi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Al-Makassed İslam Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan sekizinin yoğun bakım ünitelerine nakledildiği bildirildi.

ERDOĞAN: İSRAİL MAKAMLARI, GÖSTERDİĞİ HASSASİYETİ RAMAZAN AYINDA DA SÜRDÜRMELİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog geçtiğimiz ay iki günlük devlet ziyareti kapsamında Ankara'ya gelmişti.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." açıklamasında bulunmuştu.

Ramazan Ayı'nın arife günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la telefonda görüşmüş, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

Herzog, bütün bu girişimlere ve söylemlere rağmen Batı Şeria'da tırmanan şiddeti önlemek için hiçbir adım atmadığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

RAMAZAN AYI'NDA ŞİDDETİN DOZU ARTTI

İsrail son günlerde Yahudilerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde gerçekleşen silahlı saldırıları DEAŞ üstlenmesine rağmen, Batı Şeria'ya ek kuvvetler gönderdi.

İsrail hükümeti, bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gecesi olan Cuma öğleden sonradan Cumartesi gününe kadar Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e geçişleri engelleyeceğini duyurdu.

Başbakan Naftali Bennett, İsrail kuvvetlerine 1967 savaşından bu yana İsrail'in yasadışı olarak işgal ettiği topraklarda "terörle mücadele tam hareket özgürlüğü" vererek, "Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak. açıklamasında bulunmuştu."

İsrail güçlerinin son iki günde Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda, en az altı Filistinli öldürüldü, yüzlercesi ise yaralandı.

Star Gazetesi