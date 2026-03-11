Ramazanda kıtalar arası dayanışma: TİKA'dan Gambiya'da büyük yardım

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, dağıtım programı Gambiya'da sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ramazan ayının sabır, merhamet ve toplumsal sorumluluk değerlerini sahaya yansıtmak amacıyla düzenlendi.

Programa, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow'un yanı sıra Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği temsilcileri, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yetkilileri katıldı.

Program kapsamında yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi ulaştırıldı. FaBB Vakfı ile yürütülen işbirliği, yardımların en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmasını sağladı.

TİKA'NIN GAMBİYA'DAKİ ÇALIŞMALARI

Programda konuşan TİKA Gambiya Koordinatörü Ali Kerim, kurumun Gambiya'daki çalışmalarının yalnızca ayni yardımlarla sınırlı kalmadığını, sağlık, eğitim, mesleki eğitim, tarım, çevre ve kamu hizmet kapasitesinin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kerim, Türkiye'nin Gambiya'daki işbirliği faaliyetlerinin 1990 yılından bu yana sürdüğünü ve bugüne kadar ülke genelinde 100'ün üzerinde projenin hayata geçirildiği bilgisini verdi.

Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow ise ramazanda gıda desteğinin ihtiyaç sahibi ailelerin üzerindeki yükü hafifletirken iki ülke arasındaki dostluğun somut işbirlikleriyle sürdürüldüğünü vurguladı.

Barrow, bu faaliyetin uzaktan yapılan bir yardım değil, dostluktan doğan bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

TİKA, ramazan ayı boyunca Gambiya'daki insani yardım ve sosyal dayanışma faaliyetlerine devam edecek.