Ramazanın başladığını bildiren hilal 5 kıtada görülebilecek

İşlek, AA muhabirine, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini anlatan İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayının hilali için içtimanın, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacağını açıklayan İşlek, içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını ifade etti.

- RAMAZAN HİLALİ İLK OLARAK ASYA VE AFRİKA KITALARINDA GÖRÜLECEK

Ramazan hilalinin ilk olarak Asya kıtasının güneybatısı ve Afrika kıtasından itibaren görülmeye başlanacağını bildiren İşlek, daha sonra aynı gün Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da da görüleceğini dile getirdi.

İşlek, "Ramazan hilali dünya genelinde 5 kıtayı kapsayacak şekilde görülecektir. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hesapladığımız içtima ve rüyet kriterlerine göre akşam güneş battıkça vakti gelen yerler hilali görecektir." dedi.

Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise 30 Mart'ta Kuzey Amerika'dan itibaren görüleceği bilgisini paylaşan İşlek, "Ramazan ve şevval rüyeti arasındaki gün sayısı nedeniyle ramazan ayı bu sene 29 gün çekecek yani iki hilal arasında 29 gün olacaktır." açıklamasını yaptı.

- 200'DEN FAZLA ÜLKENİN 18 BİN 643 NOKTASININ İMSAKİYE BİLGİLERİ YAYIMLANDI

Diyanetin ramazan ayıyla imsakiye çalışmalarına değinen İşlek, "İki ay öncesinden imsakiyelerin programını yapıp Başkanlığımızın web sitesinde yayımlamaya başladık. Yayımladığımız imsakiye veri tabanında 200'den fazla ülkenin 18 bin 643 noktasının veri ve koordinatları bulunuyor." bilgisini verdi.

Diyanetin vakit hesaplama bölümünde 2035'e kadar olan dini günlerin listesinin de yayımlandığını belirten İşlek, vakit hesaplama sayfasında dünyanın tüm yerleşim yerlerinin verilerine yer vermeye çalıştıklarını kaydetti.

- YURT İÇİNDE 41, YURT DIŞINDA 50 ŞEHİRDE HİLAL GÖZLEM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Dünyanın birçok bölgesinde bulunan hilal gözlem noktalarının yıl boyunca çalıştığını dile getiren İşlek, "Ramazanda yurt içinde 41 şehirde, yurt dışında ise 50 şehirde hilal gözlem çalışması yapılacak." dedi.

Diyanetin Avustralya'dan Amerika'ya kadar çok geniş çalışma alanına sahip olduğunu söyleyen İşlek, "Türkiye'de astronomların hesapladığı verilerle müftülükler koordinesinde hilal gözlemleri yapılırken yurt dışında ise müşavirlikler, ataşelikler ve din hizmetleri koordinatörlerinin başkanlığında gözlemlerimiz yapılıyor. Hilal görüldüğü anda hocalarımız bize ulaşarak hemen fotoğrafları gönderiyorlar. Biz de bunları hemen Din İşleri Yüksek Kurulu sayfasında yayımlıyoruz." ifadelerini kullandı.