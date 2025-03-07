Ramazanın ilk cumasında Mescid-i Aksa'da 90 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelişleri kısıtlamasına karşın on binlerce Filistinli ramazanın ilk cuması için Aksa'ya akın etti.

Batı Şeria'dan cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesine gitmek isteyen Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalardaki İsrail askeri kontrol noktasından geçerek otobüslerle Doğu Kudüs'e geldi.



Özellikle Kalendiya'daki İsrail askeri kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşması dikkati çekti.

İsrail polisi, sabahın erken saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya açılan yolları trafiğe kapattı. Filistinliler ise İsrail'in Eski Şehir çevresinde kurduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

Cuma hutbesinde Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ile Gazze'deki acıların son bulması için dua edildi.

- "İNSANLARIN BATI ŞERİA'DAN GELMESİ ENGELLENDİ"

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, namaz sonrasında AA'ya yaptığı açıklamada, bu yılki ramazan ayının ilk cuma namazını yaklaşık 90 bin kişinin eda ettiğini söyledi.



"Bu rakam çok düşük, normalde çok çok daha fazla olurdu." diyen Hatib, "Ancak çok kısıtlı sayının dışında insanların Batı Şeria'dan gelmesi engellendi. Aynı şekilde, çevrede (İsrail polisi tarafından) kurulan çok sayıda kontrol noktası da insanların Aksa'ya ulaşmasına engel oluyor." ifadelerini kullandı.

Hatib, "namazın huzur içinde geçtiğini, insanların Aksa'yı özlediğini, çok şükür burada ibadet edebildiğini, inşallah gelecek yıllarda daha fazla insanın buraya ulaşması için dua ettiklerini" belirtti.

- GAZZE VE BATI ŞERİA'DAKİ MANZARA KARŞISINDA "İNSANLAR BURUK, MUTLULUK EKSİK"

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinli kadın Rima Hassuna (55), AA muhabirine, geçen yıllara nazaran Aksa'ya gelebilenlerin sayısının az olduğunu, Batı Şeria'daki halkın buraya gelemediğini, kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti.

Hassuna, Gazze'de ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in saldırıları gölgesinde idrak edilen ramazan ayında "insanların buruk ve mutluluğun eksik olduğunu" vurgulayarak şunları söyledi:

"Allah insanların oruçlarını inşallah kabul eder. Bu yıl diğer yıllar gibi değil. Eskiden her yer süs, tüm buralar ışıkla kaplanmış olurdu. Bu yıl kimse süs asmadı. Biz Gazze ve Batı Şeria halkına, şehitlere, başlarına gelene saygımızdan evimizi bile süslemedik.



Hatta evde lokmalarımızda bile 'Bu insanlar nasıl yemek yiyor?' diye düşünüyoruz. 'Biz yiyoruz ama bizim dışımızdakiler yiyor mu?' diye aklımıza geliyor. 'Biz çorba içiyoruz onlar belki içemiyor.' diyoruz. İnsanlar zorluk içinde, inşallah barış gelir."

- "FİLİSTİNLİLER SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASI KORKUSUNU VE ENDİŞESİNİ YAŞIYOR"

Filistinli Semir Necdi, ramazan ayının ilk cumasında Filistinlilerin burada namaz kılmak istediğini, kimsenin engellenmemesini ümit ettiğini belirtti.

Aksa'ya gelenlerin sayısının savaş nedeniyle bu yıl daha az olduğunu aktaran Necdi, Batı Şeria'dan çok az sayıda Filistinlinin gelişine izin verildiğini dile getirdi.

Necdi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yeniden başlamasından korktuklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:



"Filistinliler savaşın yeniden başlaması korkusunu ve endişesini yaşıyor. Bu korku, buradaki kadın, çocuk, yaşlı, sivillere ilişkin. Özellikle de bu zorlu hava koşulları altında, Gazze'ye giden yardımların kesilmesi; savaşın yeniden başlaması yardımların tamamen durması anlamına geliyor.



Umarız, insanlar bu sıkıntıdan kurtulur. Çünkü Gazze'deki durum hiçbir insanın tahammül edebileceği şekilde değil."

- İSRAİL KISITLAMA UYGULAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da geçen seneki gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa'da kılınan ramazanın ilk cuma namazı için İsrail, Kudüs'te 3 bin polis görevlendirmişti.