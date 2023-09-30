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Dünya

Rapçi Tupac cinayetinde 27 yıl sonra yeni gelişme

ABD'de 60 yaşındaki Duane Keith Davis'in, rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı duyuruldu.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 01:56 - Güncelleme:
Rapçi Tupac cinayetinde 27 yıl sonra yeni gelişme
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Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, Davis'in cinayet işlemekle suçladığını duyurdu.

DiGiacomo, gözaltına alınan Davis'i, 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un "ölüm emrini veren" kişi, "sahadaki, olay yerindeki lider" olarak tanımladı.

Clark County Şerifi Kevin McMahill, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adalet bekliyor." dedi.

Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.

Temmuzda Las Vegas polisinin Davis'in evine baskın düzenlediği aktarıldı.

Shakur, 1996'da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Davis, 2019'da "Compton Street Legend" adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı.

  • Tupac Shakur
  • cinayet

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