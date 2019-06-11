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Rapor: Çin'in 2019'da ABD askeri teknolojisini geçme planı devrede

Washington yönetimine uyarı mahiyetinde hazırlanan bir raporda, 'Çin askeri teknolojisinin, 2049 yılına kadar ABD'yi geçmesi için 3 aşamalı planı devrede' ifadelerine yer verildi.

  • star.com.tr
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Geçtiğimiz hafta Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (Center for a New American Security) tarafından yayımlanan bir raporda Waşhington yönetimi, Çin'in hızla ilerleme kaydeden askeri teknolojisi ile ilgili ikaz edildi.
 
Raporda Çin'in 2049 yılında kadar ABD ordusunun sahip olduğu askeri teknolojiye üstünlük sağlamak için, 'yakalamak-denkleştirmek-geçmek' şeklindeki 3 aşamalı kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.
 
Aynı zamanda Çin'in '2020'de ılımlı, müreffeh bir toplum' hedefi ve 2049 yılının Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olması hasebiyle önemine dikkat çekildi.
 
''SSCB'NİN ÇÖKMESİYLE RAKİP OLACAKLARINI FARK ETTİLER''
 
Raporu hazırlayan isimlerden eski savunma bakan yardımcısı Robert Work ve Greg Grant'a göre, Soğuk Savaş sonrası ABD Çöl Fırtınası Operasyonu'nda Irak'a 42 gün boyunca bomba yağdırırken, Çin titizlikle önemli notlar alıyordu. Sovyet Sosyalist Rusya Federasyonu'nun (SSCB) ortadan kalkmasıyla Çin'in ABD'nin birincil rakibi haline geleceğini fark eden Çinli stratejistler, teknolojik açıdan üstün bir düşmana karşı nasıl savaşaklarını planlamaya başladılar.
 
Yazarlara göre Çin'in Çöl Fırtınası'ndan aldıkları en önemli ders, savaşın erken safhalarında sert ve hızlı bir şekilde saldırmaktı. Zira ilk girişimin başarısızlığı, gerekli mühimmatlara sahip bir rakibin başarısıyla sonuçlanabilirdi.
 
HEM ULUSAL AŞAĞILANMA HEM DE ÖFKE...
 
Raporda, 7 Mayıs 1999 yılında ABD'nin Sırbistan'a yönelik NATO bombardımanı sırasında Çin'in Belgrad büyükelçiliğini vurması sonucu 3 Çinli gazetecinin hayatını kaybetmesi ve 'yanlış koordinat' gerekçesi ile özür dilemesi hatırlatıldı.
 
Ancak Çin tarafının böyle bir hatanın mümkün olmadığını belirterek özrü kabul etmediği, ulusal aşağılanma ve öfkenin ABD'yi askeri teknoloji alanında yakalama çalışmalarına hız verdiği belirtildi.
 
PLAN DEVREDE, HEDEF TEKONOJİK DARBE
 
Rapora göre dönemin Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin (1993-2003 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı), Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu (PLA) yüksek teknolojik savaşlara hazırlanmaya yönlendirdi. Aynı zamanda PLA'nın ABD ordusuna denk olacağı günler için bir plan hazırladı. Plan doğrultusunda Çin'in 1996-2015 yılları arasında reel olarak yüzde 620, yıllık bazda yüzde 11 oranında büyüdü.
 
Yazarlar, Çin'in bölgede Japonya gibi aralarında sorunların bulunduğu ABD müttefiklerine karşı bir hamlesi durumunda teknoljik üstünlüğün nasıl işe yarayacağına da değindi. Plan çerçevesinde hedeflenen teknojik kabiliyetle Çin, ABD savaş ağını yani komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat sistemlerini çökertmek için yeteneklerini geliştirmeyi umuyor.
 
Raporda bunların yanı sıra Çin'in, karşı saldırıları caydırmaya yönelik çalışmaları ve yapay zeka alanında dünya lideri olarak bunu askeri alanda kullanma hedefine de değinildi.

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