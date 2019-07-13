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Rapor Pentagon'a sunuldu: DEAŞ'la mücadele için YPG değil Türkiye gerekli

Uluslararası terör araştırma merkezi Study of War, Pentagon’a sunduğu kapsamlı raporda eskiye göre daha güçlü olan DEAŞ’a karşı terör örgütü YPG değil, Türkiye’nin desteğinin şart olduğunu vurguladı.

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Merkezi Washington’da bulunan Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nün (Study of War) 1 yıllık detaylı araştırması “DEAŞ’ın İkinci Geri Dönüşü” başlığıyla yayımlandı. 76 sayfalık raporda terör örgütünün Irak’ta 11, Suriye’de 3 noktada yeniden yapılanmaya girdiği ifade edildi.  Raporda DEAŞ’ın yer altı tünelleri, merkezi güçlerin etkisiz olduğu ya da kaos içindeki bölgeler ile Ramadi, Felluce ve Musul’da yeniden örgütlendiği belirtildi. Raporda örgütün Suriye’den Filipinler’e kadar uzanan alanda 400 milyon doların üzerinde bir gelire sahip olduğu ifade edildi. Raporda en çarpıcı bölüm ise DEAŞ’ın Türkiye’nin deseteği ve onayı olmadan temizlenemeyeceğine yapılan vurgu oldu. ABD’nin uzun vadeli bir mücadele vermediği takdirde DEAŞ’ın önümüzdeki birkaç ay içinde eskisinden çok daha kompleks, kalabalık, maddi ve silah donanımı olarak güçlü, yıkıcı ve hızlı çıkacağı uyarısı yapılan raporda ABD Savunma Bakanlığı’na bu noktada Türkiye’nin çok önemli oldu konusunda vurgu yapıldı. 
 
TÜRKİYE KIZDIRILMAMALI 
 
DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin tepkisini almaktan kaçınılması, hatta desteğinin alınması için ABD’nin PYD/YPG’yi bırakması gerektiğini, YPG/PYD’nin ABD hava desteği olmadan tek çatı altında kalabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren raporda Türkiye’nin kızdırılmaması gerektiğinin altı çizildi. ABD’nin bölgeden büyük çoğunlukla çekilmesinin ardından eskisinden çok daha merkezi bir planlamayla hazırlanan YPG'nin bombalı araçların sıklıkla kullanmaya başladığı, Avrupa’ya da yeni terör saldırıları planladıkları raporda yer aldı. 
 
PYD İLE ÇATIŞMIYORLAR
 
Raporda, DEAŞ’ın hali hazırda ABD tarafından desteklenen YPG/PYD gibi unsurlarla çatışmadığı ancak birkaç ay içinde çok yıkıcı ve ani bir saldırı planladığına vurgu yapıldı. Terör örgütü DEAŞ’ın hali hazırda Irak’ta hükümet ve bağlı güçlerle, Esad’a bağlı güçlerle savaştığı önümüzdeki aylarda Fırat Vadisi’ndeki kaybettikleri yerleri geri almak için çok hızlı ve şiddetli bir çatışma başlatacakları ifade edildi. 
 
(Akşam)

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