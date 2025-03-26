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Dünya

Rasool: ABD'de istenmeyen kişi olmak onur rozetimdir

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool, ABD tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin kendisi için onur rozeti olduğunu söyledi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Rasool: ABD'de istenmeyen kişi olmak onur rozetimdir
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Büyükelçi Rasool, Katar üzerinden aktarmalı uçuşla gerçekleştirdiği yaklaşık 32 saat süren bir yolculuğun ardından ülkesine döndü.

Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından tezahüratlarla karşılanan Rasool, burada destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Güney Afrikalıları aşağılamak adına kendini istenmeyen kişi ilan ettiğini belirtti.

Rasool, memleketine dönmüş olmaktan dolayı pişmanlık duymadığını kaydederek, "(ABD tarafından) İstenmeyen kişi ilan edilmemi bir onur rozeti olarak takacağım." dedi.

ABD yönetiminin, "Güney Afrika'da beyazlara soykırım uygulandığı" yalanlarını ortadan kaldırmayı başaramadıklarını belirten Rasool, "ABD'nin kimin dost, kimin düşman olacağını seçmesine izin vererek bunu yapamayız," ifadelerini kullandı.

Rasool, ABD'nin kendilerine karşı olan tavrının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına dayandığını belirterek, "Eğer Güney Afrika UAD'de olmasaydı, İsrail ifşa olmayacaktı ve Filistinlilerin hiçbir umudu kalmayacaktı." diye konuştu.

Güney Afrika'nın bu davadan çekilmesinin dahi ABD'nin ülkelerine olan tutumunu değiştirmeyeceğine işaret eden Rasool, "İstenmeyen kişi ilan edildikten sonra dahi hala buraya gelip, Amerika ile ilişkimizin üstüne sünger çekip, yeniden inşa etmemiz gerektiğini söylüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Rasool'u ırk temelli provokasyon yapmak ve ABD'den nefret etmekle itham ederek, istenmeyen kişi olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD basınına göre Rasool, Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham ediyor.

İki ülke arasındaki siyasi gerilim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasıyla arttı.

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