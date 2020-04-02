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Dünya

Rasulayn'da koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera kuruldu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:49
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde ilçedeki dezenfeksiyon aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda bölgede salgın riskine karşı giriş çıkışlar kısıtlandı. Bölgeye zorunlu ve özel izinle giriş çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar kuruldu.

Bu arada, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Bölgeye yönelik yayın yapan Barış Pınarı FM radyosunca da alınması gereken tedbirler hatırlatılıyor.

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

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