Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.
- AA
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.
Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.
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