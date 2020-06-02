AA 02 Haziran 2020 Salı 17:26 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:26

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'a bağlı Menacir bölgesinde, bir motosiklete yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.