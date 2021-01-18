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Dünya

Rasulayn'daki çocuk katili 9 kişi gözaltına alındı

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:47
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta Rasulayn ilçe merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü aracın patlatılması sonucu Suriyeli 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda jandarmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca başlatılan çalışmalar sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahıs yakalanmış ve alınan ilk ifadelerinin ardından Rasulayn Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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