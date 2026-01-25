Refah Kapısı açılıyor mu? ABD ve işgalci İsrail mutabakata vardı

İsrail ordu radyosu, ABD ile İsrail'in, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda mutabakata vardığını iddia etti.



İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail arasındaki mutabakat, İsrail'deki siyaset ve güvenlik kurumları içindeki "sert görüş ayrılıklarına" rağmen sağlandı.

İsrail ordu radyosunun isim vermediği kaynaklara dayanan haberinde, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda geçen hafta anlaşma olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde de İsrail'in ABD'den Refah Sınır Kapısı'nda "özel ABD'li güvenlik şirketlerinin kontrolünü talep ettiği" aktarıldı.

- İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ REFAH KONUSUNU GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANACAK

İsrail'in "Walla" internet sitesi ise Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve İran konularını görüşmek üzere bu akşam toplanmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, dün gece saatlerinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüşme yaptığı, görüşmede Refah Sınır Kapısı ve İran konularının ele alındığı ifade edildi.

İsrail'deki aşırı sağcı bakanların ise son İsrailli esirin cesedi bulunmadan ve Hamas silahsızlandırılmadan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına karşı çıktığı ve bu adımın ABD'nin altında "tehlikeli bir taviz" olarak değerlendirdiği iddiasına yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki son esir cenazesi teslim edilene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini iddia etse de Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.

İsrail, daha önce Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedi geri dönene kadar Refah Sınır Kapısı'nın açılışına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği kara saldırısı sırasında sınır kapısının kontrolünü ele geçirmiş, o tarihten bu yana kapı kapalı tutulurken binaları ise yıkılmıştı.

Diğer yandan Gazze Şeridi Ulusal Yönetim Komitesi Başkanı Ali Şaat, perşembe günü yaptığı açıklamada, uygulanacak mekanizmaya dair ayrıntı vermeksizin Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını söylemişti.