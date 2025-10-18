İSTANBUL 20°C / 15°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
  Refah Sınır Kapısı muamması sürüyor! Soykırımcı bizzat talimat verdi
Dünya

Refah Sınır Kapısı muamması sürüyor! Soykırımcı bizzat talimat verdi

Filistin'in Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim'de açılacağı duyuruldu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise, Refah Sınır Kapısı'nın 'bir sonraki duyuruya kadar açılmaması' talimatı verdiği duyuruldu.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Refah Sınır Kapısı muamması sürüyor! Soykırımcı bizzat talimat verdi
Filistin'in Kahire Büyükelçiliği'nden Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Mısır'da ilgili makamlarla yürütülen görüşmelerin ardından, Rafah Sınır Kapısı önümüzdeki 20 Ekim Pazartesi günü itibariyle açılacaktır. Mısır'da ikamet eden ve Gazze Şeridi'ne dönmek isteyen Filistin vatandaşların seyahati, yürürlükteki koordinasyon mekanizmasına uygun olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, Gazze'ye dönmek isteyen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detayları yetkililerle iletmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, hareket öncesinde Filistinli vatandaşlara toplanma yerleri ve saatlerine ilişkin detayların daha sonra sağlanacağı aktarıldı.

NETANYAHU, REFAH KAPISI'NIN "BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR AÇILMAMASI" TALİMATI VERDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail'in anlaşmadaki yükümlülükleri arasında olmasına rağmen "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtildi.

Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edildi.

Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil." ifadesine yer verildi.

Refah'ın çarşamba açılması beklenirken İsrail "lojistik sebeplerle" sınırın geçişlere açılmadığını öne sürmüştü.

