Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah şehir merkezinde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu Zekeriya Hamid Yahya isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Onun cenazesini almaya çalışan bir başka çocuk ise yaralandı.

AA'nın sahadaki kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu keskin nişancıları, Refah Belediyesi yakınlarında Nadir Aclan isimli Filistinliyi öldürdü. Şehrin doğusunda ise Mahmud Muammer adlı Filistinli, İsrail ordusunun bıraktığı bir cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Sahadaki kaynaklar, İsrail tanklarının Refah'taki tampon bölgeye girdiğini ve bölgede bulunan sivillere yoğun şekilde ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklar, anlaşmaya göre İsrail ordusunun bölgede kalmasına izin verilen mesafenin 700 metre olduğunu ancak ordunun 850 metreye kadar ilerlediğini belirtti.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

BM'den uluslararası topluma 'Gazze' çağrısı: Tümü temel ihtiyaçlar için yardımlara muhtaç

Mısır'dan yardım tırları Gazze'ye girmeye başladı!

Filistin İletişim Bakanlığından telekomünikasyon açıklaması: Ateşkes sonrası Gazze'de ilk çalışma başladı!