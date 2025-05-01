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Dünya

Refah'ta İsrail askerlerine pusu! Ölü ve yaralılar var

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah şehrinde İsrail askerlerine pusu kurduğunu, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 23:39 - Güncelleme:
Refah'ta İsrail askerlerine pusu! Ölü ve yaralılar var
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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan'da Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail askerlerine karşı kurulan pusuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 4 cip ve 1 kamyondan oluşan İsrail askeri birliğinin, Tel es-Sultan'daki Tayaran Caddesi yakınlarında kurulan bir pusuya çekildiği, askeri araçların "Şuvaz" adlı patlayıcılarla hedef alındığı ve askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi. İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

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