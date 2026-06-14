İsviçre'de aylardır gündemin merkezinde yer alan nüfus sınırı referandumu sonuçlandı. Sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği ve ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim, halk oylamasında reddedildi. Konut kiraları, göç politikaları ve AB ilişkileri gibi pek çok hassas konuyu gündeme taşıyan referandum, yüzde 58,86 gibi yüksek bir katılım oranıyla dikkat çekti.

İSVİÇRE HALKI SANDIKTA NÜFUS SINIRINI REDDETTİ

İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gitti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 12.00'de sona erdi.

İsviçre Federal İstatistik Dairesine göre, halk oylamasına katılım yüzde 58,86 olarak kaydedildi.

Oylamada vatandaşların yüzde 54,8'i girişime karşı oy kullanırken, yüzde 45,2'si ise destek verdi.

Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

KİRA, GÖÇ VE AB İLİŞKİLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu olmuştu.

SVP'NİN 2050 HEDEFLİ NÜFUS SINIRI PLANI

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedeflemişti.

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmamıştı.

REDDEDİLEN GİRİŞİMDE İLTİCA VE AİLE BİRLEŞİMİ MADDESİ

Referandumda reddedilen öneri, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamentonun, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almasını içeriyordu.

Girişim ayrıca, İsviçre'nin, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmesini gerektiriyordu.

FEDERAL KONSEY VE PARLAMENTO GİRİŞİME KARŞI ÇIKTI

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığını, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunurken, Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğu ise bu girişimin, sorunları çözmenin aksine yeni problemlere neden olacağı görüşünde.

İsviçre'nin nüfusunun halihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.