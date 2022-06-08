Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bünyesinde ikinci terminal inşa edilecek

Ulaştırma Bakanı Hamiye, havalimanında incelemelerde bulunmak üzere yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havalimanındaki terminal sayısının ikiye çıkarılması için projenin hazır olduğunu kaydeden Hamiye, ihale bedelinin de 70 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi.

Hamiye, modern tarihindeki en kötü ekonomik krizle mücadele eden Lübnanlılar için terminalin iş kapısı olacağını ve tamamen özel sektör tarafından işletileceğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan havalimanının büyütülmesi için önceki hükümetler tarafından birçok proje hazırlandı ancak başta ekonomik kriz olmak üzere farklı gerekçelerle bunların tümü ertelendi.