Reisi kabineyi tamamlayamadı: O ismin adaylığı reddedildi

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:30 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:30

İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 18 isim Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Reisi'nin bakanlıklar için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedildi.

Buna göre, Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Abdullahiyan, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın görünen ve Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Abdullahiyan, nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İSİM DE YENİ KABİNEDE

İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi İçişleri Bakanı olurken, İstihbarat Bakanlığı görevi ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfının eski Başkanı İsmail Hatib'e verildi.

Savunma Bakanlığına Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Petrol Bakanlığına da Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Cevad Ovji getirildi.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından ve Ahmedinejad döneminin Petrol Bakanı Rüstem Kasımi de Yol ve Şehircilik Bakanı oldu.

Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmişti.