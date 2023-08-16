Reisi: Serbest bırakılan milyarlarca dolarlık döviz varlıkları üretim için kullanılacak

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Reisi, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülke dışında bloke edilen milyarlarca doların Washington ile tutuklu takasını da kapsayan mutabakat çerçevesinde serbest bırakılmasına değindi.

Ülkesinin uzun süredir bloke edilen döviz varlıklarının serbest bırakılmasını "diplomatik başarı" olarak nitelendiren Reisi, ulusal güvenlikle ilgili kazanımların parti veya hizip açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Serbest bırakılan milyarlarca dolarlık kaynağın nasıl kullanılacağına dair tartışmalara da işaret eden Reisi, "Bugün bu kaynaklarla ilgili önemli konu, bunların nasıl harcanacağıdır. Hükümet, Büyük Devrim Lideri'nin (Ayetullah Ali Hamaney), üretimin desteklenmesine dair vurgularına cevaben tüm bu kaynakları üretimin artırılması alanındaki projeler doğrultusunda harcayacaktır." dedi.

İran ile ABD, 10 Ağustos'ta tutuklu takası ve yaptırım nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabakata varmıştı.

İsmi açıklanmayan bazı İran vatandaşları ABD'de "yaptırımları ihlal etmek" suçlamasıyla, İran'da da Murad Tahbaz, Siyamek Namazi, İmad Şarki ve kimlikleri açıklanmayan iki Amerikan vatandaşı "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata göre, İran'da tutuklu 5 Amerikalı ile ABD'de tutuklu en az aynı sayıda İran vatandaşı takas edilecek. Bunun ardından Tahran, Güney Kore'deki bankalarda tutulan 6 milyar dolar değerindeki bloke edilen petrol gelirine erişim sağlayacak.

İran ve ABD medyasında yayımlanan haberlerde, İran'ın Güney Kore'deki döviz kaynaklarının Katar Merkez Bankası'nda belirlenen bir hesaba aktarılacağı belirtilmişti.

ABD medyası, serbest bırakılan kaynakların Katar hükümetince kontrol edileceğini ve İran'ın yalnızca ilaç ve gıda gibi insani yardım malzemeleri için ödeme yapmak üzere paraya erişebileceğini duyurmuştu. İranlı yetkililer de daha sonra serbest kalan döviz kaynaklarının yaptırımların dışındaki ticari işlemlerde kullanılacağını açıklamıştı.