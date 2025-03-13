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Dünya

Rejim artıkları durmuyor! Lazkiye'de yeni provokasyon

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de devrik rejim unsurlarının saldırı girişimini engelledi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Rejim artıkları durmuyor! Lazkiye'de yeni provokasyon
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Suriye güvenlik güçlerinin, Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarınca planlanan saldırı girişimini engellediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı kaynağına dayandırdığı haberine göre, devrik Esed rejimi unsurları, Lazkiye kırsalındaki askeri kışlaya saldırı girişiminde bulundu.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından saldırı girişimi engellendi, 4 saldırgan gözaltına alındı.

- SURİYE'NİN SAHİL BÖLGESİNDEKİ OPERASYON

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.

Lazkiye halkından Şara yönetimine destek: Bölücülüğü kesinlikle kabul etmiyoruz

İhlaller için harekete geçildi

Suriye'nin sahil bölgesindeki askeri operasyon sona erdi
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