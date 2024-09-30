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Dünya

Rejim güçleri İdlib'e saldırdı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib ilinin Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 08:01 - Güncelleme:
Rejim güçleri İdlib'e saldırdı
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İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu rejim güçleri saflarında yer alan Hizbullah militanları, Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

-⁠ İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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