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Rejim Han Şeyhun’u ‘haritadan silme’ peşinde

Beşşar Esad rejimi ve destekçilerine ait savaş uçakları, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine iki gündür yoğun saldırı düzenliyor.

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Esad rejimi uçakları ve onun kara güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, son iki günde Han Şeyhun’u yüzlerce kez havadan hedef aldı. Bu güçler, karaya atış yapan silahlarla da ilçe merkezini vurdu. Şubat ayından itibaren süren saldırılar nedeniyle ilçenin neredeyse tümüyle boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yerleşimdeki yaşam merkezlerinin (camiler, su istasyonları, okullar ve sağlık tesisleri) hizmet veremez hale geldiğini söyledi. Yusuf, “Han Şeyhun’da sadece hayvanlar yaşıyor olmasına rağmen hava ve kara saldırıları durmadı. Savaş uçakları iki günde onlarca hava saldırısı düzenledi. Rejim ve destekçileri  Han Şeyhun’u haritadan silmeye çalışıyor” dedi. Han Şeyhun, 4 Nisan 2017’deki kimyasal silah katliamıyla dünyanın gündemine oturmuştu. Rejimin saldırısında, 100’den fazla sivil ölmüştü.   

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