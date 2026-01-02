Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Devrik Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici. Lübnan güvenlik birimleri bu söylentilerin doğruluğunu araştırmalı ve gerekli tedbirleri almalı." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Mitri, Lübnan üzerinden Suriye'nin birliğine zarar verebilecek veya güvenliği ile istikrarını tehdit edebilecek her türlü eylemin önlenmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Mitri paylaşımında, karşılıklı güven, iki ülkenin egemenliğine saygı ve ortak çıkarlar temelinde Suriye makamlarıyla işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının dün yayımladığı belgeselde, Baas rejiminin yıkılmasının ardından Lübnan'a kaçan bazı rejim unsurlarının Suriye'deki istikrarı hedef almayı amaçlayan bazı faaliyetlerine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.