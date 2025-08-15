İSTANBUL 30°C / 23°C
  Rejim kalıntıları rahat durmuyor! Suriye ordusunu hedef aldılar
Dünya

Rejim kalıntıları rahat durmuyor! Suriye ordusunu hedef aldılar

Lazkiye'de devrik rejim kalıntısı gruplar, Suriye ordusuna saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

15 Ağustos 2025 Cuma 07:40
Rejim kalıntıları rahat durmuyor! Suriye ordusunu hedef aldılar
Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik rejim kalıntısı grupların, Suriye ordusuna ait bir askeri araca saldırı düzenlediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünden, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yapılan açıklamada, devrik rejim kalıntılarından oluşan grupların Lazkiye kırsalında orduya ait bir araca saldırdığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, son 72 saat içinde rejim kalıntılarının saldırılarının artarak Lazkiye ve Tartus kırsalındaki ordu birliklerini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye halkının tüm kesimlerinin korunmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına devam edileceğinin altı çizilerek, "Bakanlık, devrik rejim kalıntılarını Suriye sahil bölgesinde güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik girişimlerden caydırarak, ordu birlikleri ve sivillere yönelik saldırılara taviz vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

