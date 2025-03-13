Lazkiye Valisi Muhammed Osman, Lazkiye ilinin yer aldığı sahil bölgesinde meydana gelen olayları ve sivillere yönelik ihlalleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Osman, 6 Mart'ta başlayan olayların başından itibaren Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kendisiyle doğrudan iletişimde olduğunu ve kentte iç barışın sağlanması için yapılan işleri denetlediğini söyledi.

Sivillere yönelik ihlallerin olduğunu inkar etmediklerini dile getiren Osman, "Bu ihlaller Savunma Bakanlığı ya da Genel Güvenlik İdaresine bağlı olmayan kişilerden kaynaklandı; bu kurumlara bağlı olmayanlardan da." dedi.

Osman, sivillere yönelik ihlallerde bulunan bu kişilerden bazılarının yakalandığını ve ilgili makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Şara tarafından 9 Mart'ta sahil bölgesindeki ihlallerin araştırılması için özel komite kurulduğunu hatırlatan Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komitenin, dün itibarıyla Lazkiye iline ziyaret düzenlemesi planlanmıştı ancak ziyaret ertelendi, bugün yapılacak. Komitenin görevini yerine getirebilmesi için gerekli kolaylıkları ve yardımları sağlamaya hazırız. Komite, şeffaf bir soruşturmayla ihlalleri yapanları belirleyecek. Komite, krizden etkilenen herkesle, halkla tam anlamıyla görüşmeler yaparak yaşananları doğru şekilde belirleyecek, ihlalleri yapanların uygun şekilde cezalandırması için gerekli adımlar atılacak."

Devletin inşasına katkıda bulunabilmeleri için Lazkiye ilinde halkın tüm kesimleri ve bileşenleri arasında işbirliğini teşvik etmeye çalıştıklarını aktaran Osman, "Geçtiğimiz 3 ay boyunca halkımızla iletişim kurmaya çalıştık. Lazkiye halkının mezhep ya da etnik köken gözetmeksizin devletin inşasına katılması, politikaların belirlenmesine katılması ve devletle ilgili tüm konularda çalışması için uğraştık. Ana hedefimiz sivil barışı teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

- "HASTANELERE SALDIRDILAR"

Lazkiye'deki olayların başlangıcına da değinen Osman, "6 Mart'a geldiğimizde, Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetlerle birlikte Genel Güvenlik İdaresinden bir kuvvet, görevlerini yaptıkları sırada rejim kalıntılarının pususuna maruz kaldı." diye konuştu.

Osman, bu saldırı sonrası devrik rejim unsurlarının kısa sürede Tartus-Lazkiye ve Lazkiye-İdlib arasındaki kavşaklara yerleşerek yolları kestiğini söyledi.

Lazkiye Valisi, "Çatışmaların başlangıcında rejim kalıntıları ve kanun kaçakları, Lazkiye ilini besleyen ana elektrik santrali Hat 230'u hedef alarak devre dışı kalmasına yol açtı. Dolayısıyla sular da kesildi. Elektrik olmadığı için Neb-i Sin İstasyonu da durdu." dedi.

Devrik rejim güçlerinin bölgedeki hastanelere saldırdığına ve bunun üzerine güvenlik güçleriyle çatışmaların yaşandığına işaret eden Osman, "Lazkiye'deki Devlet Hastanesi ve Lazkiye'deki Üniversite Hastanesinin yanı sıra Ceble Devlet Hastanesi hedef alındı. Fırınlar ve ulaşım araçları devre dışı kaldı, üniversiteler ve okullardaki eğitim durdu." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanlığının bölgedeki askeri operasyonun tamamen sona erdiğini açıkladığını hatırlatan Osman, ancak güvenlik güçlerinin devrik rejim unsurlarına yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Suriye devletini yıkmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Osman, Giyas Delle gibi devrik rejim unsurlarının halen dağlarda gizlendiğini bildirdi.

- "BİRÇOK İNSAN EVİNE VE İŞİNE GERİ DÖNDÜ"

Bölgedeki son duruma da değinen Osman, "İki gündür önemli ölçüde istikrara kavuştu. Birçok insan evine ve işine geri döndü. Şehirlerde ve şehirlere yakın kırsal bölgelerde iyi bir hareketlilik var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Kedde ile dün Lazkiye'deki bazı mahalleleri ziyaret ettiklerini aktaran Osman, şunları kaydetti:

"Kendisi, halkımıza güvenlik durumunun artık istikrarlı olduğu ve insanların evlerine, normal yaşamlarına geri dönmeleri konusunda güvence verdi. Savunma Bakanlığı ve Genel Güvenlik İdaresine bağlı olmayan herkes il dışına çıkarıldı. Bu nedenle tüm halkımızı rahatlamaya, köylerine ve kasabalarına dönmeye çağırıyoruz."

Suriye'de toplumsal barışı güçlendirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Osman, "Hep beraber yaşayalım, tüm gücümüzle toplumsal barışı güçlendirelim. Çünkü eğer Suriye istikrara kavuşursa, etrafındakiler de istikrara kavuşur." ifadelerini kullandı.

Osman, şunları kaydetti:

"Eğer el birliği yaparsak ilimizi inşa edebiliriz ama eğer ayrılmış ve dağılmış olursak, o zaman dışarıdan gelen, bölünme yaratmak isteyenler devreye girebilir. Yani, Suriye'yi bölmeye çalışan güçler var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hepimiz Suriye halkıyız, bir tek ülkenin halkıyız ve tüm Suriye halkı kanunlara göre eşittir. Mezhep, ırk fark etmeksizin hiçbir ayrım yapmayız. Bu yüzden herkesi, birlikte inşa etmek için el birliği yapmaya çağırıyoruz."

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