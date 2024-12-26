Rejim unsurları Esed'in portresine basarak silahlarını teslim ediyor

Halep'in Cemiliye bölgesindeki geçici yönetim tarafından açılan uzlaşı merkezi önünde yüzlerce devrik rejim askeri yeni yönetime girmek için sıra oluyor.

Silahlarını bırakan rejim askerleri, devrik lider Beşşar Esed'in portresine basarak binaya giriş yapıyor.

Yeni yönetimin temsilcileri, bu süreçte askerlerin kimlik bilgilerini, parmak izlerini, yaşadıkları yeri ve rejim döneminde üstlendikleri görevleri kaydediyor.

Kayıt işlemlerinin ardından kişilerin fotoğrafları çekiliyor ve kendilerine üç ay süreyle geçerli yeni kimlikler veriliyor. Bu kişilere, yeni kimlikler sayesinde ülkede güvenli bir şekilde dolaşabilecekleri belirtiliyor.

Silahını teslim etmek için uzlaşı merkezine gelen Muhammed el Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Süveyde'de gönüllü askerlik yaptığını ve yeni yönetime katılmak için buraya geldiğini ifade ederek, "Allah, Beşşar Esed'i kahretsin." dedi.

Tuğgeneral ve mühendis Abdulrezzak Muhammed el Hüseyin de 1993'ten bu yana rejimin ordusunda gönüllü görev aldığını belirterek, "Suriye'de hepimiz kardeşiz. Suriye toplumu, kardeşlik, dayanışma ve birlikte yaşama değerleriyle tanımlanır." şeklinde konuştu.

Astsubay Baha Abdullah ise yeni yönetime katılmak için uzlaşı merkezine geldiğini, görevlilerden iyi muamele gördüğünü ve rejim döneminde Halep'te güvenlik şubesinde görev yaptığını kaydetti.