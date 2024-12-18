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Dünya

Rejimin çökmesinin ardından Suriye'de neler olacak? Rusya'dan geri hamle

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, gündemin sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Gelişmelerle beraber Esed'in Moskova'ya sığınırken, Rusya bölgeden geri çekildi. PKK unsurları ise Suriye'den kaçmaya başladı. Yeni Suriye'de neler olacak?

24 TV18 Aralık 2024 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Rejimin çökmesinin ardından Suriye'de neler olacak? Rusya'dan geri hamle
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Suriye'de muhalif gruplar, Esed rejimini 12 günde çökertti. Rejimin çökmesi, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bitirirken aynı zamanda ABD'nin beslediği PKK/PYD'yi de püskürttü. Suriyeliler, yıllar sonra demokratik bir sürece hazırlanırken yeni Suriye'de neler olacağı merak ediliyor.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında İstanbul Aydın Üni Öğr. Gör. Yeliz Albayrak, "Bölgede herkes yavaş yavaş geri çekiliyor. Rusya geri çekiliyor, PKK kaçmaya başladı. Bölge artık Suriye halkına bırakılmaya başlandı." dedi.

SURİYE'DE SÜREÇ SON DEMLERİNDE

Yeliz Albayrak, bölgedeki son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Önümüzde harita var. Yavaş yavaş son demlerinde PKK/YPG'nin bitmek üzere olduğu... Çok eli kulağında bu iş artık sona doğru gidiyor. Amerika'nın burada kalmak için elinde kullanabileceği bir söylem de kalmadı. 'Biz neden buradayız' diye insanlar artık sormaya başladı."

"HAKİMİYETİ SAĞLAYACAK TÜRKİYE VAR"

Suriye'de hakimiyeti sağlayacak, herhangi bir tehdit unsurlarıyla başa çıkabilecek yalnızca Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Albayrak, Orada az bir Amerikan askeri var. Diğer güçler de geri çekiliyor Rusya geri çekiliyor. PKK kaçmaya başladı. Orada bir tek biz varız." ifadelerini kullandı.

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